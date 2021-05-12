Макгрегор возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составляет Forbes. По данным источника, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заработал за последний год $ 180 млн. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё $ 150 млн.
Ещё около $ 8 млн он получил с рекламных контрактов. А $ 22 млн он получил за бои в октагоне.
Ранее Макгрегор попадал в рейтинг Forbes лишь однажды. Его включили в топ-10 в 2018 году, тогда доход спортсмена оценивался в $ 99 млн.
Второе место в рейтинге 2021 года занял форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 130 млн). Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 120 млн). Оба футболиста получили основную часть дохода по спонсорским контрактам.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:
- Конор Макгрегор (ММА) — $ 180 млн
- Лионель Месси («Барселона», футбол) — $ 130 млн
- Криштиану Роналду («Ювентус», футбол) — $ 120 млн
- Дак Прескотт («Даллас Ковбойс», американский футбол) — более $ 100 млн
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) — $ 96,5 млн
- Неймар («ПСЖ», футбол) — $ 95 млн
- Роджер Федерер (теннис) — $ 90 млн
- Льюис Хэмилтон («Мерседес», Формула-1) — $ 82 млн
- Том Брэди («Тампа-Бэй Бакканирс», американский футбол) — $ 76 млн
- Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», баскетбол) — $ 75 млн.
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