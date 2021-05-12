Макгрегор возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составляет Forbes. По данным источника, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заработал за последний год $ 180 млн. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё $ 150 млн.

Ещё около $ 8 млн он получил с рекламных контрактов. А $ 22 млн он получил за бои в октагоне.

Ранее Макгрегор попадал в рейтинг Forbes лишь однажды. Его включили в топ-10 в 2018 году, тогда доход спортсмена оценивался в $ 99 млн.

Второе место в рейтинге 2021 года занял форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 130 млн). Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 120 млн). Оба футболиста получили основную часть дохода по спонсорским контрактам.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года: