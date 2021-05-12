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Макгрегор возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Макгрегор возглавил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составляет Forbes. По данным источника, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заработал за последний год $ 180 млн. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё $ 150 млн.

Ещё около $ 8 млн он получил с рекламных контрактов. А $ 22 млн он получил за бои в октагоне.
Ранее Макгрегор попадал в рейтинг Forbes лишь однажды. Его включили в топ-10 в 2018 году, тогда доход спортсмена оценивался в $ 99 млн.

Второе место в рейтинге 2021 года занял форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 130 млн). Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($ 120 млн). Оба футболиста получили основную часть дохода по спонсорским контрактам.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:

  1. Конор Макгрегор (ММА) — $ 180 млн
  2. Лионель Месси («Барселона», футбол) — $ 130 млн
  3. Криштиану Роналду («Ювентус», футбол) — $ 120 млн
  4. Дак Прескотт («Даллас Ковбойс», американский футбол) — более $ 100 млн
  5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», баскетбол) — $ 96,5 млн
  6. Неймар («ПСЖ», футбол) — $ 95 млн
  7. Роджер Федерер (теннис) — $ 90 млн
  8. Льюис Хэмилтон («Мерседес», Формула-1) — $ 82 млн
  9. Том Брэди («Тампа-Бэй Бакканирс», американский футбол) — $ 76 млн
  10. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», баскетбол) — $ 75 млн.
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