Стерлинг рассказал о своём восстановлении после операции и показал снимки

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал о своём восстановлении после операции на шее и показал рентген-снимки.
«Я очень доволен своим прогрессом с момента операции по замене искусственного диска четыре недели назад. Я помню разговоры с моими товарищами по команде в Нью-Йорке, когда они говорили об уходе на пенсию в 32 года, в основном из-за всех травм и, конечно же, сгонки веса (это отстой). Основной травмой была моя хроническая боль в шее, которая была постоянной проблемой в студенческих и профессиональных боях.
Я очень благодарен, что моя спортивная карьера продолжится, а качество повседневной жизни улучшилось. Это были единственные рентгеновские снимки, которые я сделал на свой телефон. Прислушиваюсь к своему телу и иду спокойно. Восстановительные работы начнутся на следующей неделе», — написал Стерлинг в своём аккаунте в «Инстаграме».
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