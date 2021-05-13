Источник: Пауло Коста и Джаред Каннонье проведут поединок 21 августа
В UFC близки к соглашению по бою в основном карде турнира в августе — в среднем весе встретятся Пауло Коста и Джаред Каннонье. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на президента промоушена Дану Уайта.
По информации источника, контракты ещё не подписаны, но ожидается, что это произойдёт в ближайшее время. По словам Уайта, бой пройдёт под заголовком UFC Fight Night 21 августа, место проведения будет определено позднее.
Коста (13-1) не дрался с тех пор, как проиграл в сентябре Исраэлю Адесанье. Бразилец должен был встретиться с Робертом Уиттакером в прошлом месяце, но был вынужден отказаться от участия из-за медицинских проблем. Каннонье (13-5) проиграл Уиттакеру в октябре, поражение прервало серию побед Каннонье из трёх боёв.
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