Златан Ибрагимович показал удар ногой с разворота. Хабиб Нурмагомедов отреагировал

Нападающий «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он выполняет удар ногой с разворота.

«Ниндзя», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.

На пост отреагировал бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

«А как насчёт побороться?» — написал он в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях.