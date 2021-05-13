Златан Ибрагимович показал удар ногой с разворота. Хабиб Нурмагомедов отреагировал

Нападающий «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он выполняет удар ногой с разворота.
«Ниндзя», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.
На пост отреагировал бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.
«А как насчёт побороться?» — написал он в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 боях.
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