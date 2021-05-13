Фергюсон: Нурмагомедов платил бездомному за отжимания. Это отвратительно

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По мнению Фергюсона, у Нурмагомедова плохое чувство юмора.

«Не считаю его забавным, а его шутки — смешными. У него были и фокусы, когда он платил бездомному за отжимания. Это отвратительно, не представляю себя, устраивающего такие шутки.

У меня нет к нему больших симпатий, но я уважаю его как оппонента. Если встречу его — пожму руку. И мы вместе поотжимаемся — он должен мне 20 отжиманий», — приводит слова Фергюсона «Спорт-экспресс».

Нурмагомедов и Фергюсон так и не сразились в октагоне, их бой пять раз срывался по различным причинам.