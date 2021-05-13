РЕН ТВ покажет бой Оливейра — Чендлер за пояс UFC, который освободил Нурмагомедов

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию турнира UFC 262, в главном событии которого выступят бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Оливейра и Чендлер сразятся за вакантный пояс UFC в лёгком весе, который ранее освободил Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры.

Турнир UFC 262 пройдёт в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало трансляции на телеканале «РЕН ТВ» запланировано на 6:00 мск.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE! Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер

Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш

Мэтт Шнель – Рожерио Бонторин

Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо

Эдсон Барбоза – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналду Соуза – Андре Мунис

Ландо Ванната – Майк Гранди

Андреа Ли – Антонина Шевченко

Джейми Пикет – Джордан Райт

Джина Мазани – Присцила Кашоэйра

Кевин Агилар – Такер Лутц

Кристос Гиагос – Шон Сориано