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РЕН ТВ покажет бой Оливейра — Чендлер за пояс UFC, который освободил Нурмагомедов

РЕН ТВ покажет бой Оливейра — Чендлер за пояс UFC, который освободил Нурмагомедов
Бокс/ММА / UFC 0

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию турнира UFC 262, в главном событии которого выступят бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Оливейра и Чендлер сразятся за вакантный пояс UFC в лёгком весе, который ранее освободил Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры.

Турнир UFC 262 пройдёт в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало трансляции на телеканале «РЕН ТВ» запланировано на 6:00 мск.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Отчаянная схватка за пояс Хабиба Нурмагомедова! LIVE!
Трон лёгкого веса свободен. Подробности ивента с историческим титульным боем и возвращением Фергюсона — на «Чемпионате».

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.

Основной кард

Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнель – Рожерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо
Эдсон Барбоза – Шейн Бургос

Предварительный кард

Роналду Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано

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