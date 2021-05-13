РЕН ТВ покажет бой Оливейра — Чендлер за пояс UFC, который освободил Нурмагомедов

Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию турнира UFC 262, в главном событии которого выступят бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Оливейра и Чендлер сразятся за вакантный пояс UFC в лёгком весе, который ранее освободил Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры.
Турнир UFC 262 пройдёт в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало трансляции на телеканале «РЕН ТВ» запланировано на 6:00 мск.
Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира UFC 262.
Основной кард
Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер
Тони Фергюсон – Бенейл Дариуш
Мэтт Шнель – Рожерио Бонторин
Кэтлин Чукагян – Вивиани Араужо
Эдсон Барбоза – Шейн Бургос
Предварительный кард
Роналду Соуза – Андре Мунис
Ландо Ванната – Майк Гранди
Андреа Ли – Антонина Шевченко
Джейми Пикет – Джордан Райт
Джина Мазани – Присцила Кашоэйра
Кевин Агилар – Такер Лутц
Кристос Гиагос – Шон Сориано
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