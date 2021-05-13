Братья Полы испугались угроз Мейвезера убийством и наняли круглосуточную охрану
Боксёры и видеоблогеры братья Джейк и Логан Полы серьёзно восприняли угрозы со стороны бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и наняли круглосуточную охрану. Об этом сообщает издание Bloody Elbow, ссылаясь на слова Логана Пола.
Поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня. На недавней встрече Джейк Пол, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Джейк продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».
Напомним, Джейк Пол не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
17:14
-
16:30
-
16:10
-
15:40
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:00
-
12:50
-
12:20
-
11:42
-
11:30
-
11:00
-
10:11
-
09:30
-
08:40
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
06:33
-
05:35
-
00:07
- 12 мая 2021
-
21:57
-
20:06
-
18:40
-
17:29
-
16:11
-
15:01
-
14:50
-
14:01
-
13:04
-
12:07
-
11:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам