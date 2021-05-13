Братья Полы испугались угроз Мейвезера убийством и наняли круглосуточную охрану

Боксёры и видеоблогеры братья Джейк и Логан Полы серьёзно восприняли угрозы со стороны бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и наняли круглосуточную охрану. Об этом сообщает издание Bloody Elbow, ссылаясь на слова Логана Пола.

Поединок Флойда Мейвезера с Логаном Полом состоится 6 июня. На недавней встрече Джейк Пол, вплотную приблизившись к Мейвезеру, сорвал с того бейсболку. После этого началась неразбериха с участием большого количества людей. Джейк продолжал провоцировать известного боксёра, крича ему «давай же». Мейвезер в конечном итоге сказал, что «убьёт соперника».

Напомним, Джейк Пол не так давно в поединке по правилам бокса нокаутировал известного ММА-бойца Бена Аскрена.