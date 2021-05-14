Девушка — боец MMA Рэйчел Остович показала фото в откровенном купальнике

Американская спортсменка Рэйчел Остович, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две новые фотографии. На снимках спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рэйчел Остович.
30-летняя Рэйчел Остович выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Её последней соперницей была американка Джина Мазани, одержавшая победу в поединке, состоявшемся на турнире UFC в ноябре 2020 года. После этого её уволили из промоушена. Всего на счету Рэйчел 10 поединков в смешанных единоборствах, в которых она одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. В апреле стало известно, что спортсменка подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC.
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