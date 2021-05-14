«Он мне не соперник». Фьюри назвал ошибки Джошуа в подготовке к бою

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC, британец Тайсон Фьюри рассказал, какие ошибки, по его мнению, допустил обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа в ходе подготовки к поединку с ним. Ранее боксёры договорились об объединительном бое, однако официально о нём ещё не объявлено.
«Если бой с Джошуа состоится, он не продлится все раунды. Я нокаутирую его.
Он мне не соперник. Он слишком медленный и излишне мускулистый. Он слишком много работает над подъёмом тяжестей и недостаточно над скоростью. У него слишком много силы и нет скорости.
Если он наберёт пригоршню камней и бросит в меня, возможно, у него будет шанс в меня попасть. Но эти мощные боковые — никаких шансов», — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fighthype.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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