«Взяла бы себя в жёны». Девушка-боец MMA Перл Гонсалес показала откровенное фото
Американская спортсменка Перл Гонсалес, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Твиттере» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный наряд, пристально смотрит в камеру.
«Не знаю, взяла бы себя в жёны… Кто ещё»? — написала она и прикрепила к тексту соответствующее фото.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Перл Гонсалес.
34-летняя Перл Гонсалес выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок она провела в феврале 2020 года, проиграв Миранде Маверик единогласным решением судей, бой состоялся на турнире Invicta FC 39. Всего на её счету 15 поединков в MMA, в которых она одержала 10 побед (в том числе одну нокаутом) и потерпела пять поражений.
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