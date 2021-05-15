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Кашинский проиграл в первом раунде Цеслаку и не смог стать претендентом на титул IBF

Кашинский проиграл в первом раунде Цеслаку и не смог стать претендентом на титул IBF
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Варшаве (Польша) состоялся боксёрский турнир, в котором россиянин Юрий Кашинский встретился с представителем Польши Михалом Цеслаком.

Бой продлился один раунд и завершился победой польского боксёра техническим нокаутом. Таким образом, Цеслак стал претендентом на титул IBF. Поляк получил право встретиться с чемпионом мира по версии IBF Майрисом Бриедисом из Латвии.

За свою карьеру Цеслак провёл 23 боя, в которых одержал 21 победу (15 из которых досрочно) и потерпел одно поражение.

Кашинский, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере. Ранее он одержал 20 побед, 18 из которых были досрочными. Свое первое поражение россиянин потерпел в 2019 году. Тогда он проиграл соотечественнику Руслану Файферу.

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