Усман Нурмагомедов после скандала с Чимаевым выложил многозначительный пост в «Инстаграме»
Боец Bellator Усман Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фото, на котором гепард наблюдает за собачьими бегами. На снимок наложена надпись: «иногда доказывать, что ты лучший — оскорбление».
«Оставлю это здесь», — добавил к посту Усман.
Соответствующее сообщение доступно на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».
Судя по всему, такой пост от Усмана Нурмагомедова связан с недавним конфликтом бойца UFC Хамзата Чимаева с семьёй Нурмагомедовых. Хамзат сначала заявил, что сможет «порвать» Хабиба, а после вступил в интернете в конфликт с Абубакаром Нурмагомедовым, который упрекнул Чимаева за слова в адрес экс-чемпиона UFC.
Отметим, что Хабиб Нурмагомедов никак не отреагировал на ситуацию.
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