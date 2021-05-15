Усман Нурмагомедов после скандала с Чимаевым выложил многозначительный пост в «Инстаграме»

Боец Bellator Усман Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фото, на котором гепард наблюдает за собачьими бегами. На снимок наложена надпись: «иногда доказывать, что ты лучший — оскорбление».

«Оставлю это здесь», — добавил к посту Усман.

Соответствующее сообщение доступно на странице Усмана Нурмагомедова в «Инстаграме».

Судя по всему, такой пост от Усмана Нурмагомедова связан с недавним конфликтом бойца UFC Хамзата Чимаева с семьёй Нурмагомедовых. Хамзат сначала заявил, что сможет «порвать» Хабиба, а после вступил в интернете в конфликт с Абубакаром Нурмагомедовым, который упрекнул Чимаева за слова в адрес экс-чемпиона UFC.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов никак не отреагировал на ситуацию.