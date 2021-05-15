«У нас не было денег на настоящую форму «МЮ». Макгрегор опубликовал детское фото
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото из детства, на котором он одет в красную футболку и белые шорты. Судя по всему, такой подбор одежды должен был ассоциироваться у Макгрегора с формой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
«У нас не было денег на настоящую футболку и комплект формы. Но это никогда меня не останавливало. «Манчестер Юнайтед», вперёд», — написал на своей странице в «Инстаграме» Макгрегор.
Соответствующий пост доступен на странице бойца в социальной сети.
Напомним, не так давно Макгрегор заявил, что раздумывает о приобретении «Манчестер Юнайтед», однако эксперты подсчитали, что у спортсмена не хватит для этого финансовых ресурсов.
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