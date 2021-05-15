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Министр ЧР прокомментировал резонансные слова Кадырова про Нурмагомедова

Министр ЧР прокомментировал резонансные слова Кадырова про Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал высказывания президента республики Рамзана Кадырова. Ранее он назвал российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC», а также предложил ему провести поединок с представителями бойцовского клуба «Ахмат».

«Рамзан Ахматович Кадыров является самым спортивным политиком России. К тому же это человек, который внёс огромный вклад в развитие спорта, в частности смешанных единоборств, во всей стране, в том числе и в Республике Дагестан. Практически любое его высказывание вызывает широкий общественный резонанс. Разумеется, бывают случаи, когда за счёт упоминания его имени многие пытаются раскрутиться, при этом вводя свою аудиторию в заблуждение путём вырывания слов из контекста, подмены понятий и т.д.

Чтобы увидеть отрицательный смысл в словах Рамзана Кадырова о политике UFC и карьере Хабиба Нурмагомедова, нужно быть либо невеждой, либо провокатором», — сказал Дудаев в интервью, опубликованном в «инстаграме» ЧГТРК «Грозный».

Кадыров: Нурмагомедов — проект UFC. Не видел, чтобы он выступал с флагом РФ или Дагестана
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