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На UFC 262 Чукагян решением судей победила Араужо

На UFC 262 Чукагян решением судей победила Араужо
Бокс/ММА / UFC 0

Американка Кэтлин Чукагян в поединке в наилегчайшем весе UFC 262 победила бразильянку Вивиани Араужо. Бой прошёл 16 мая в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр».

Чукагян одержала победу общим решением судей (29-28, 29-28, 30-27). На счету 32-летней Чукагян 16 побед и четыре поражения, у 34-летней Араужо 10 побед при трёх поражениях.

UFC 2021. UFC 262, Хьюстон, США
Кэтлин Чукагян (W) - Вивиани Араужо
16 мая 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Кэтлин Чукагян
Окончено
UD
Вивиани Араужо

Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.

Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.

UFC 262: Оливейра — Чендлер. «Агент КГБ» едва не оторвала руку сестре Вали Шевченко! LIVE!
Фергюсон сломал защиту Даны Уайта, Оливейра мотивировал Кукуя. Главное — о самом крутом турнире весны — на «Чемпионате».
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