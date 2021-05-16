На UFC 262 Чукагян решением судей победила Араужо

Американка Кэтлин Чукагян в поединке в наилегчайшем весе UFC 262 победила бразильянку Вивиани Араужо. Бой прошёл 16 мая в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр».

Чукагян одержала победу общим решением судей (29-28, 29-28, 30-27). На счету 32-летней Чукагян 16 побед и четыре поражения, у 34-летней Араужо 10 побед при трёх поражениях.

Ранее на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.

Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.