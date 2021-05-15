UFC 262: Оливейра — Чендлер. Американец или бразилец закроют за Хабибом дверь? LIVE!

UFC 262: Оливейра — Чендлер. Достижения Чарльза

Чарльз Оливейра расположился на 4 строчке рейтинга лёгкой весовой категории. Он делит с Ковбоем Серроне рекорд по количеству досрочных побед в UFC. Сейчас их на его счету 16, и у нас есть все основания полагать, что бразилец будет уходить в отрыв от ветерана, который потерпел пять поражений кряду.



Кроме того, Чарльз является абсолютным лидером по количеству побед сабмишенами (14), и занимает второе место по количеству полученных бонусов за лучшие бои и лучшие выступления вечера (16). Ну и не может не впечатлять серия из восьми побед, на которой идёт сейчас Оливейра.