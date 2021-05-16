Оливейра — Макгрегору: сначала победи Порье, а потом я надеру тебе задницу!

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра отреагировал на твит бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгком весе в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор.

«Конор, беспокойся о Дастине, а потом мы поговорим. Раз ты такой крутой, сначала победи Дастина, а потом приезжай в Бразилию, и я надеру тебе задницу! Он просто один из тех парней, которые много говорят», — приводит слова Оливейры BJ Penn.

На турнире UFC 262 в Хьюстоне (США, штат Техас) Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера в начале второго раунда.

Поединок Макгрегора и Порье состоится 10 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).