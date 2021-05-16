Фьюри подтвердил бой с Джошуа, боксёры встретятся 14 августа
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. Схватка пройдёт 14 августа в Саудовской Аравии.
«Всем привет! С вами Тайсон Фьюри. У меня для вас грандиозные новости. Только что общался по телефону с принцем Саудовской Аравии. Он сказал мне, что наш бой с Джошуа состоится 100%. 14 августа 2021 года. Лето. Внимание всего мира будет приковано к Саудовской Аравии, к самой большой арене в истории. Я не могу дождаться, просто не могу дождаться, когда побью Энтони Джошуа. Это будет самое грандиозное спортивное событие», — сказал Фьюри.
Соответствующий пост доступен на странице Тайсона в «Инстаграме».
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