Менеджер Минакова рассказал, когда тот проведёт следующий бой в Bellator

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Виталия Минакова, выступающего в MMA-промоушене Bellator, рассказал, когда его подопечный проведёт следующий бой в организации. По его словам, следующий поединок Минакова в Bellator состоится в октябре 2021 года.

«Минаков выступит на турнире Bellator в октябре», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Также сообщается, что бой может пройти на турнире в России или в одном из европейских городов.

36-летний Минаков выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, нокаутировав американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 23 поединка в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

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