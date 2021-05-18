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«Клянусь, Хамзат потерял моё уважение». Волк Хан оценил слова Чимаева о Нурмагомедове

«Клянусь, Хамзат потерял моё уважение». Волк Хан оценил слова Чимаева о Нурмагомедове
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк Хан, прокомментировал слова бойца UFC Хамзата Чимаева о бывшем обладателе пояса в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя.

«Я вам клянусь, в моём лице этот человек потерял уважение, даже не хочу его бои смотреть. Он мог бы сказать: «Я бы мог подраться… Думаю, что я выиграю…» Но слово «порвать» не годится ни в какие рамки: это пижонство, невоспитанность.

Хабиб старше, Хабиб ушёл из спорта. Вот так выражаться — это некрасиво. Когда был действующим, почему тогда не вызывали?» — приводит слова Гамзатханова «Матч ТВ».

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. Хабиб ушёл из спорта после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.

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