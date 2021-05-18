Источник: Фьюри обязали провести 3-й бой с Уайлдером, поединок с Джошуа рискует сорваться

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обязан провести третий поединок с бывшим обладателем соответствующего пояса Деонтеем Уайлдером не позднее 15 сентября 2021 года. Об этом сообщает журналист ESPN Марк Кригель в своём «твиттере», ссылаясь на решение арбитража.

Таким образом, велика вероятность, что запланированный объединительный бой Фьюри с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, намеченный на 14 августа, рискует сорваться, поскольку боксёры такого уровня не проводят два поединка подряд в такой ограниченный временной промежуток.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.