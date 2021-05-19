Пётр Ян потроллил Сехудо видео Хасбика и Абдурозика. Тот отреагировал

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян потроллил бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Победитель сразится с Генри Сехудо», — написал Ян на своей странице в социальной сети «Твиттер» и прикрепил текст к видео дуэли взглядов блогера Хасбика и певца Абдурозика.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Петра Яна.

«Пётр, это просто подло. Не нужно бить меня коленом, когда я окажусь внизу», — ответил Сехудо в своём «твиттере».

Ранее в UFC опубликовали обновлённые таблицы рейтинга бойцов промоушена. Пётр Ян потерял одно место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. В обновлённой версии рейтинга российский спортсмен занимает 13-е место.