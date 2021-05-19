Пётр Ян потроллил Сехудо видео Хасбика и Абдурозика. Тот отреагировал
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян потроллил бывшего обладателя поясов в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Победитель сразится с Генри Сехудо», — написал Ян на своей странице в социальной сети «Твиттер» и прикрепил текст к видео дуэли взглядов блогера Хасбика и певца Абдурозика.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Петра Яна.
«Пётр, это просто подло. Не нужно бить меня коленом, когда я окажусь внизу», — ответил Сехудо в своём «твиттере».
Ранее в UFC опубликовали обновлённые таблицы рейтинга бойцов промоушена. Пётр Ян потерял одно место в сводном рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. В обновлённой версии рейтинга российский спортсмен занимает 13-е место.
Новость по темеПётр Ян и Тони Фергюсон опустились в рейтингах UFC
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