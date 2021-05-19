Кормье раскритиковал судейство в поединке Чендлера и Оливейры

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал судейство в титульном поединке Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры.

«Майкл Чендлер выиграл первый раунд, но Чарльз Оливейра провёл тейкдаун, забрал спину, хорошо показал себя. Как вообще судьи могли оценить этот раунд 10-8? Реальность такова, что судьи очень боятся и не хотят ставить оценку 10-7. Что нужно сделать, чтобы получить 10-7? Если вы помните бой Гловера Тейшейры, когда он победил Энтони Смита и выбил ему зуб, то это был раунд 10-8. Как можно оценить эти два раунда одинаково, если в одном было избиение, а во втором — конкурентная борьба?



Я считаю, что в судействе нужно быть очень осторожным. Они берут на себя ответственность за средства к существованию и карьеру людей. Нужно смотреть внимательно, пристально и действительно понимать, что вы делаете. Это безумие, что они выставили счёт 10-8», — приводит слова Кормье MMA Fighting.