Кормье раскритиковал судейство в поединке Чендлера и Оливейры

Бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал судейство в титульном поединке Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры.
«Майкл Чендлер выиграл первый раунд, но Чарльз Оливейра провёл тейкдаун, забрал спину, хорошо показал себя. Как вообще судьи могли оценить этот раунд 10-8? Реальность такова, что судьи очень боятся и не хотят ставить оценку 10-7. Что нужно сделать, чтобы получить 10-7? Если вы помните бой Гловера Тейшейры, когда он победил Энтони Смита и выбил ему зуб, то это был раунд 10-8. Как можно оценить эти два раунда одинаково, если в одном было избиение, а во втором — конкурентная борьба?
Я считаю, что в судействе нужно быть очень осторожным. Они берут на себя ответственность за средства к существованию и карьеру людей. Нужно смотреть внимательно, пристально и действительно понимать, что вы делаете. Это безумие, что они выставили счёт 10-8», — приводит слова Кормье MMA Fighting.
- 19 мая 2021
-
15:54
-
15:45
-
15:12
-
14:53
-
14:47
-
14:10
-
13:37
-
13:29
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:01
-
11:43
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:16
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:00
-
08:40
-
08:00
-
03:11
-
02:54
-
01:15
-
01:04
-
00:31
- 18 мая 2021
-
23:13
-
22:32
-
21:40
-
20:40
-
19:46
-
18:43