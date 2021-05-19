Муж Ванзант рассказал, как воспринял дебют супруги в боях на голых кулаках

Остин Вандерфорд, супруг бойца ММА Пейдж Ванзант, рассказал, как отнёсся к дебюту своей возлюбленной в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Ванзант в дебютном поединке проиграла Бритен Харт.

«Мне всё это напоминало стандартный бой ММА. Но, конечно, там была более высокая ставка, ведь урон может быть более весомым. К тому же мы говорим о новом испытании. Я горжусь Пейдж, особенно её последним раундом. Думаю, она здорово проявила себя и может с оптимизмом смотреть в будущее.

Главное, что её дух не был сломлен. Мы извлекли уроки из того боя. С нетерпением жду её следующий бой. Конечно, мы расстроены результатом поединка. Считаю, она могла победить, но у Бритен есть преимущество в опыте.

Признаюсь, мне было тяжело смотреть бой», — цитирует Вандерфорда MMA Fighting.