Баста ответил на вопрос о лучшем боксёре в мире

Российский рэпер Василий Баста Вакуленко, который недавно объявил об открытии собственного промоушена, ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим боксёром в мире. По его словам, этого звания достойны Рой Джонс и Майк Тайсон, а из современных звёзд — Сауль Канело Альварес. Также он упомянул украинцев Александра Усика и Василия Ломаченко, казахстанца Геннадия Головкина и россиянина Дмитрия Бивола.

«Это место делят Рой Джонс и Майк Тайсон, наверное. Сейчас ещё Канело. Оценивать ситуацию можно только после завершения карьеры, чтобы понять вклад в развитие бокса.

Усик — красавец, Вася Ломаченко — вообще супер. Это люди… Это легенды, которые создаются прямо сейчас. Ещё вспомним про Гену Головкина, Дмитрия Бивола. Тут много имён, и не хочется кого-то отдельно выделять. Это легендарные люди, перед которыми склоняют головы любители бокса», — цитирует Басту «Р-Спорт».