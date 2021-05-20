Сайборг и Смит сделали вес перед Bellator 259

Чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг и её соперница Лесли Смит сделали вес перед турниром Bellator 259, сообщает Sherdog.
Турнир пройдёт завтра, 21 мая, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В прошлом Сайборг и Смит уже встречались. 14 мая 2016 года они бились на турнире UFC 198 в Куритибе (Бразилия). Та схватка прошла в промежуточном весе и завершилась победой Сайборг нокаутом уже в первом раунде.
Результаты взвешивания Bellator 259
Основной кард:
Крис Жустину Сайборг (144,6) — Лесли Смит (143,6)
Дэррион Колдуэлл (135,6) — Леандро Иго (137,5 — превысил лимит легчайшего веса на 1,5 фунта)
Кристиан Эдвардс (202,7) — Бен Пэрриш (205,3)
Майкон Мендонса (170,9) — Джалил Уиллис (170,3)
Фабиан Эдвардс (185,5) — Остин Вандерфорд (185,3)
Предварительный кард:
Нейт Эндрюс (155,7) — Саад Авад (155,1)
Тайри Форчун (205,3) — Грант Нил (204,4)
Сумико Инаба (125,5) — Кристина Катсикис (125,8)
Шон Фелтон (154,3) — Авив Гозали (155,7)
Ханна Гай (125,2) — Валери Лореда (125,8)
Дэвион Франклин (264,8) — Тайлер Кинг (246,3)
Джанэй Хердинг (145,1) — Ли МакКурт (149,4 — превысил лимит полулёгкого веса на 3.4 фунта)
Бретт Джонс (135,4) — Дэнни Сабатейо (135,6)
Алфи Дэвис (155,1) — Александр Шаблий (154,8)
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