«Уничтожение». Джоджуа дала прогноз на бой Сайборг — Смит

В ночь с 21 на 22 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Bellator. В его главном поединке встретятся чемпионка промоушена Крис Сайборг и Лесли Смит. В преддверии этого противостояния прогноз на неё дала боец UFC Лиана Джоджуа. По словам спортсменки из Грузии, у Смит нет шансов в противостоянии с опытной бразильянкой.

«Уничтожение. Мой прогноз может уместиться в одно слово. Это будет убийство в первом раунде. Нокаут или технический нокаут. Шансов у Смит нет», — приводит слова Джоджуа Metaratings.

Напомним, в прошлом Сайборг и Смит бились в лиге UFC. В мае 2016 года на шоу UFC 198 Сайборг нокаутировала Смит менее чем за две минуты. То был дебютный поединок Крис в UFC.