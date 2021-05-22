Арум: у Усика чертовски хорошие шансы в бою с Джошуа

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от возможного поединка чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. По словам функционера, у украинца в этой схватке будут хорошие шансы.
«У Усика в этом бою будут чертовски хорошие шансы. Надеюсь, Тайсон Фьюри одержит победу в своём поединке и мы сделаем объединительный бой в декабре», — приводит слова Арума BoxingScene.
Напомним, 21 мая стало известно, что Деонтей Уайлдер подписал контракт на поединок с Тайсоном Фьюри. Британец должен подписать соглашение в ближайшие дни. Таким образом, Энтони Джошуа, вероятнее всего, вынужден будет встретиться с Александром Усиком.
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