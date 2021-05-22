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Ванзант отреагировала на 11-ю подряд победу мужа

Ванзант отреагировала на 11-ю подряд победу мужа
Микаил Гусейнов
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Боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант отреагировала на победу супруга Остина Вандерфорда, который успешно выступил на турнире Bellator 259.

«11-0. Кто следующий? Дайте ему чёртов титульный бой», — написала девушка в нескольких постах в «Инстаграме».

Напомним, турнир Bellator 259 прошёл в ночь с 21 на 22 мая по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). В его основном карде выступил Остин Вандерфорд. Боец единогласным решением судей победил Фабиана Эдвардса. Эта победа стала для Остина 11-й подряд. Таким образом, он сохранил идеальный профессиональный рекорд. Последние пять поединков Вандерфорд провёл в лиге Bellator.

Соответствующий пост доступен на странице Ванзант в «Инстаграме».

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