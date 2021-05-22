Оскар де ла Хойя вызвал на бой Дану Уайта

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя вызвал на бой президента UFC Дану Уайта.



«Дана Уайт, прекращаю блокировать шанс Жоржа Сен-Пьера на бой. Как насчёт того, чтобы выйти на ринг со мной? После того, как я надеру задницу тебе, я буду драться с настоящим мужчиной», — написал Оскар де ла Хойя в своём «твиттере».



Напомним, ранее Дана Уайт заблокировал поединок бывшего чемпиона в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Сен-Пьер, который официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, ещё не освободился от обязательств перед UFC — его контракт пребывает в «замороженном» состоянии. Поэтому бойцу, если он хочет принимать участие в других поединках, требуется на это согласие промоушена.

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