Оскар де ла Хойя вызвал на бой Дану Уайта

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя вызвал на бой президента UFC Дану Уайта.
«Дана Уайт, прекращаю блокировать шанс Жоржа Сен-Пьера на бой. Как насчёт того, чтобы выйти на ринг со мной? После того, как я надеру задницу тебе, я буду драться с настоящим мужчиной», — написал Оскар де ла Хойя в своём «твиттере».
Напомним, ранее Дана Уайт заблокировал поединок бывшего чемпиона в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера с бывшим чемпионом мира по боксу в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Сен-Пьер, который официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, ещё не освободился от обязательств перед UFC — его контракт пребывает в «замороженном» состоянии. Поэтому бойцу, если он хочет принимать участие в других поединках, требуется на это согласие промоушена.
- 22 мая 2021
-
18:23
-
17:32
-
16:25
-
15:32
-
14:44
-
13:33
-
12:30
-
11:35
-
10:46
-
09:19
-
07:22
-
04:55
-
01:09
-
00:42
- 21 мая 2021
-
23:42
-
22:31
-
21:33
-
20:56
-
19:39
-
18:47
-
17:38
-
16:04
-
15:57
-
15:00
-
14:47
-
14:29
-
14:08
-
13:39
-
13:01
-
12:30
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:47
-
10:33