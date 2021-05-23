Победа Силвы вошла в пятерку самых быстрых нокаутов в истории наилегчайшего дивизиона UFC

Бразильский боец Бруну Силва выполнил один из самых быстрых нокаутов в истории наилегчайшего дивизиона UFC, сообщается в «твиттере» UFC News. В ночь с 22 на 23 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 27. В рамках предварительного карда Силва нокаутировал американца Виктора Родригеса.

Для этого бразильцу понадобилась одна минута, что стало пятым результатом в истории самых быстрых нокаутов наилегчайшего дивизиона UFC.

Самый быстрый нокаут дивизиона на счету Дастина Ортиза (15 секунд). Второе место у Генри Сехудо (32 секунды). Замкнул тройку Су МудаерДжи (44 секунды). На четвёртом месте Фреди Серрано (44 секунды).

В главном событии турнира выступят экс-чемпион лиги в легчайшем весе Коди Гарбрандт. Его соперником станет Роб Фонт. В ходе шоу также свои бои проведут Эдмен Шахбазян, экс-претендентка на титул Фелисия Спенсер.