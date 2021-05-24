Украинский тренер заявил, что Саитову и Ломаченко купили золотые олимпийские медали

Украинский тренер по боксу Сергей Городничёв заявил, что за медали боксёров Олега Саитова и Василия Ломаченко на Олимпийских играх заплатили деньги.

«На Олимпиаде всё решается, там уже всё распределено, что сколько стоит. Если ты боксируешь в Украине, есть лидеры — их не 12 человек, а три-четыре. Они боксируют, выигрывают, к ним претензий нет. А есть ребята, которых можно всунуть. И уже договорняки есть. Просто об этом никто не говорит. Или боятся. Я ничего не боюсь, уже перестал.



На Олимпиаде золотая медаль, например, для Саитова стоила миллион долларов, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч медаль в Пекине. Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчёт Лондона не знаю, знаю насчёт Пекина, что за Васю 100 процентов завозили. Есть определённый круг, оттуда вытекла информация. Ему просто дали выиграть. На Олимпиаду привезли, денег заплатили, лучшим боксёром сделали», — сказал Городничёв в интервью YouTube-каналу «Боксёрская правда».