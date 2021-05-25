Менеджер Нурмагомедова рассказал, как Хабиб отказался сразиться с Мейвезером за $ 100 млн

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его подопечный отклонил предложение провести поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. По словам менеджера, это произошло уже после этого, как Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

«Хабибу предложили $ 100 млн, после того как он ушёл из UFC, за бой с Флойдом Мейвезером. $ 100 млн.

Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: нет, я ушёл, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Всего на его счету 29 побед в 29 боях в MMA.