Менеджер Нурмагомедова рассказал, как Хабиб отказался сразиться с Мейвезером за $ 100 млн
Поделиться
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как его подопечный отклонил предложение провести поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. По словам менеджера, это произошло уже после этого, как Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
«Хабибу предложили $ 100 млн, после того как он ушёл из UFC, за бой с Флойдом Мейвезером. $ 100 млн.
Спросите у Флойда. Но Хабиб сказал: нет, я ушёл, я сказал маме, что завершил карьеру, и сдержу слово», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Всего на его счету 29 побед в 29 боях в MMA.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 25 мая 2021
-
09:00
-
08:51
-
08:02
-
02:01
-
00:59
- 24 мая 2021
-
23:56
-
22:44
-
21:48
-
20:37
-
19:24
-
18:48
-
17:35
-
16:01
-
15:38
-
15:36
-
15:23
-
15:00
-
14:57
-
14:01
-
13:00
-
12:59
-
12:05
-
11:57
-
11:32
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:11
-
08:46
-
08:00
-
00:29
- 23 мая 2021
-
23:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам