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Усман Нурмагомедов написал, что его «американская мечта сбылась». Хабиб отреагировал

Усман Нурмагомедов написал, что его «американская мечта сбылась». Хабиб отреагировал
Александр Насонов
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Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую фотографию своём «инстаграме». На снимке спортсмен стоит на фоне зала AKA в Сан-Хосе (Калифорния, США).

«Короче, моя американская мечта сбылась», — подписал он фото.

«Ещё пахать и пахать», — отреагировал Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

23-летний Усман Нурмагомедов выступает в MMA-промоушене Bellator. В апреле он победил американца Майка Хэмила. Всего на счету российского спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он бъявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Всего на его счету 29 побед в 29 боях в MMA.

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