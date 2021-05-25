Усман Нурмагомедов написал, что его «американская мечта сбылась». Хабиб отреагировал

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал новую фотографию своём «инстаграме». На снимке спортсмен стоит на фоне зала AKA в Сан-Хосе (Калифорния, США).

«Короче, моя американская мечта сбылась», — подписал он фото.

«Ещё пахать и пахать», — отреагировал Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

23-летний Усман Нурмагомедов выступает в MMA-промоушене Bellator. В апреле он победил американца Майка Хэмила. Всего на счету российского спортсмена 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то он бъявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Всего на его счету 29 побед в 29 боях в MMA.