Ортис: Джошуа, не сражайся с Усиком, он слишком маленький. Дайте шанс на бой мне

Кубинский тяжеловес Луис Ортис желает провести бой с Энтони Джошуа.
«Я пытался выйти на ринг с Диллианом Уайтом, но он отказался боксировать со мной. Я переключил внимание на победителя боя Руис — Арреола, но снова получил негативный ответ.
Теперь, когда поединок Джошуа против Фьюри может не состояться, я чувствую, что мы с Джошуа можем провести взрывной бой. Эдди Хирн, Джошуа, Джей Хименес, Луис Декубас-младший, Эл Хэймон — я здесь, я готов.
Давайте попробуем сделать это. Зачем ждать? У вас уже есть бой. Джошуа, не сражайся с Усиком, он для тебя слишком маленький. Я — тяжеловес. Дайте мне шанс», — приводит слова Ортиса издание BoxingScene.
Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил о том, что WBO санкционировала бой против Джошуа.
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