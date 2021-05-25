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Промоутер Джошуа: команда Фьюри не предприняла ничего для проведения боя

Промоутер Джошуа: команда Фьюри не предприняла ничего для проведения боя
Никита Паглазов
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Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал ситуацию со срывом боя Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Команда Фьюри не предприняла абсолютно никаких попыток спасти бой с Энтони Джошуа. Если бы я был на их месте, я сделал бы абсолютно всё, что мог, чтобы спасти этот бой. Это также касается и Тайсона Фьюри, потому что он тоже не пытался сделать хоть что-то.

Ничего не могу с этим поделать, потому что, как я уже сказал перед этим боем, не могу контролировать их команду, я занимаюсь своей.

Если Фьюри действительно хочет этот бой с Джошуа, то почему не комментирует ситуацию?

Это не только стоит мне пятидесяти-шестидесяти миллионов долларов, это стоило самого большого боя всех времён. Почему команда Фьюри не борется с этим и не пытается придумать план Б?» – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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