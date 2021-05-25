В Москве 29 мая состоится вечер боёв «ММА Серия — 33»

Вечер боев «ММА Серия – 33: Барвиха Luxury» состоится 29 мая в 19:00 мск на одной из наиболее знаменитых и известных площадок Москвы – Барвиха Luxury Village.



В главном событии турнира пройдет бой звезды ММА Олега Попова с бразильцем Маркосом Бригагао. Самый перспективный тяжеловес России Попов проведёт 12-й бой в карьере. Во всех трёх предыдущих случаях Олег непременно одерживал досрочные победы на площадке, а его удачная серия в карьере длится уже пять лет и восемь поединков.



Соперник Попова Маркос Бригагао ведёт статистику 13-2: на его счету значатся 10 нокаутов и 3 приёма в случаях, когда он побеждал. В 2019 году Бригагао стал участником реалити-шоу «Претендентская серия Дэйны Уайта» и был в шаге от попадания в UFC.



Вторым по значимости боем турнира станет встреча Александра Подмарева с Русланом Меджидовым. Подмарев – представитель команды легендарного Александра Шлеменко «STORM Shlemenko Fight Team» и на предстоящем 29 мая турнире он проведёт третий бой на нашей площадке.



Также в основной программе боев турнира ММА зрители увидят скорое возвращение в дело яркой звезды площадки Сергея Бобрышева. Боец из Мурома только 17 апреля одержал сложнейшую победу на 30-м турнире над Рамазаном Амировым. И теперь, спустя всего полтора месяца Бобрышев подерётся снова: соперником Сергея станет опытный Залимхан Юсупов. На счету дагестанского бойца 19 профессиональных боев.



Турнир будет интересен для просмотра и любителям женских ММА — состоится сразу два боя девушек. Виктория Склярова подерётся с дебютанткой Дианой Воробьевой, а Мария Артюхина проведёт поединок с Гулназик Оморовой. Также зрители увидят возвращение в дело популярных на нашей площадке Алексея Шуркевича и Максима Колосова.



На трибуны будут допущены зрители в соответствии с действующими ограничениями. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19, который проводят профессиональные медицинские работники.