Чейл Соннен высмеял Джона Джонса. Тот нецензурно отреагировал

Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен высмеял бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Джонс заявил, что намерен «дать жизнь чему-то большому и необычному».

«Джон Джонс даст жизнь… чему»? — написал Соннен в своём «твиттере» и прикрепил к тексту забавную картинку.

Посмотреть картинку можно в «твиттере» Чейла Соннена.

«Я отвечу тебе: иди к чёрту (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Можешь идти домой и праздновать тот факт, что сегодня ты заслужил моё внимание. Серьёзно, мужик, сравни своё и моё положение», — ответил Джонс в своём «твиттере». Вскоре он удалил это сообщение.

В апреле 2013 года Джонс победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде.