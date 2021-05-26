Чейл Соннен высмеял Джона Джонса. Тот нецензурно отреагировал
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Бывший боец смешанных единоборств Чейл Соннен высмеял бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Ранее Джонс заявил, что намерен «дать жизнь чему-то большому и необычному».
«Джон Джонс даст жизнь… чему»? — написал Соннен в своём «твиттере» и прикрепил к тексту забавную картинку.
Посмотреть картинку можно в «твиттере» Чейла Соннена.
«Я отвечу тебе: иди к чёрту (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»). Можешь идти домой и праздновать тот факт, что сегодня ты заслужил моё внимание. Серьёзно, мужик, сравни своё и моё положение», — ответил Джонс в своём «твиттере». Вскоре он удалил это сообщение.
В апреле 2013 года Джонс победил Соннена техническим нокаутом в первом раунде.
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