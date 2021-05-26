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Кормье: Намаюнас должна драться с Эспарзой, а не с Чжан Вейли

Кормье: Намаюнас должна драться с Эспарзой, а не с Чжан Вейли
Александр Кожевников
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Вейли Чжан не заслужила получить матч-реванш с чемпионкой UFC в минимальном женском весе Роуз Намаюнас. По словам Кормье, Намаюнас должна была драться в следующем бою с Карлой Эспарзой.

«Карла Эспарза сделала всё, что было нужно для титульного боя, к тому же она уже побеждала Роуз Намаюнас, доминируя в бою. Поединок даже не был близким, Карла просто избивала Роуз. Она сбивала её с ног снова и снова.

Я не знаю, заслуживает ли Вейли Чжан получить реванш, потому что их бой с Намаюнас длился недолго. Сейчас сложно сказать, смогла бы Вейли что-то противопоставить Роуз или нет, если бы не была нокаутирована в первом раунде. Моё мнение? Намаюнас должна встретиться с Эспарзой, потому что Карла заслужила право на этот бой», — приводит слова Даниэля Кормье MMAWeekly.

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