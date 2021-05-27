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Хабиб Нурмагомедов назвал желаемого тренера «Реала» на фоне информации об уходе Зидана

Хабиб Нурмагомедов назвал желаемого тренера «Реала» на фоне информации об уходе Зидана
Александр Насонов
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал понять, что хотел бы видеть Антонио Конте на посту главного тренера «Реала» (Мадрид). Ранее Конте покинул «Интер» (Милан), после чего стало известно о решении Зинедина Зидана уйти из «Реала». Нурмагомедов — давний болельщик мадридского клуба.

«Конте», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту об уходе Зидана из «Реала» в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPWd4eBrD7I/

Ранее появилась информация, согласно которой бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может сменить Зидана в «Реале». В 2018 году, когда Зидан покинул «Реал» после третьей победы подряд в Лиге чемпионов, «Королевский клуб» контактировал с Аллегри, но итальянский специалист тогда отказал «сливочным», не захотев покидать «Ювентус».

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