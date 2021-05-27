Джермелл Чарло: Тим Цзю не на том уровне, чтобы драться за пояс чемпиона

Действующий чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло заявил, что австралиец Тим Цзю не является боксёром чемпионского уровня.

«Послушайте, мне никто и никогда не присылал контракт и не предлагал $ 10 млн (за бой с Цзю. — Прим. «Чемпионата»). Во-первых, Тим Цзю даже не на том уровне, чтобы драться за пояс чемпиона, и он не достиг уровня даже тех боксёров, которых я уже вырубил. Скажу откровенно: у него не будет шанса подраться со мной, вероятно, на протяжении всей моей карьеры.

$ 10 млн — это здорово, да. Я бы с радостью взял эти деньги, но, Тим, прости, чувак. У тебя не будет шанса сразиться со мной, потому что у меня другие планы», — приводит слова Чарло WAToday.