Джон Джонс нанял боксёрского промоутера Шефера. Его цель — организовать бой с Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс нанял боксёрского промоутера, бывшего исполнительного директора Golden Boy Promotions Ричарда Шефера своим советником. Ранее появилась информация о том, что Джонс пока не получит титульный бой в тяжёлом весе. Президент лиги Дана Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC.

«Когда я сел с ним за стол, я был действительно впечатлён тем, насколько внятно он говорит, как хорошо он излагает свои мысли и всё такое. Я действительно почувствовал, что это тот парень, с которым я хотел бы работать.



Может состояться большой бой — поединок с Фрэнсисом Нганну. Это бой, который все хотят увидеть — не только фанаты UFC, но и фанаты единоборств в целом. И моя задача — посмотреть, есть ли способ провести этот бой», — приводит слова Шафера MMA Junkie.