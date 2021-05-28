Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс нанял боксёрского промоутера Шефера. Его цель — организовать бой с Нганну

Джон Джонс нанял боксёрского промоутера Шефера. Его цель — организовать бой с Нганну
Арина Ершова
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс нанял боксёрского промоутера, бывшего исполнительного директора Golden Boy Promotions Ричарда Шефера своим советником. Ранее появилась информация о том, что Джонс пока не получит титульный бой в тяжёлом весе. Президент лиги Дана Уайт не исключил, что Джонс больше не будет драться в UFC.

«Когда я сел с ним за стол, я был действительно впечатлён тем, насколько внятно он говорит, как хорошо он излагает свои мысли и всё такое. Я действительно почувствовал, что это тот парень, с которым я хотел бы работать.

Может состояться большой бой — поединок с Фрэнсисом Нганну. Это бой, который все хотят увидеть — не только фанаты UFC, но и фанаты единоборств в целом. И моя задача — посмотреть, есть ли способ провести этот бой», — приводит слова Шафера MMA Junkie.

Новость по теме
Чейл Соннен высмеял Джона Джонса. Тот нецензурно отреагировал
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021