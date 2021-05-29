Шлеменко проведёт бой с экс-чемпионом Bellator

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок с другим экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо, сообщает ТАСС.

«Бой состоится. Дата будет объявлена в ближайшее время», -приводит слова источника из окружения Шлеменко ТАСС.

Напомним, Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса. Ряд болельщиков и экспертов считали, что Шлеменко на деле проиграл.

Что касается Карвальо, он последний раз бился на турнире Bellator 258 раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину. Это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз.