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Умар Нурмагомедов: рассчитываю провести следующий бой в октябре-ноябре

Умар Нурмагомедов: рассчитываю провести следующий бой в октябре-ноябре
Игорь Брагин
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, как проходит его реабилитация после операции.

«Реабилитация проходит очень хорошо. Даже реабилитолог мне сказал, что я опережаю график месяца на полтора. Надеюсь приступить к полноценным тренировкам хотя бы к сентябрю. Рассчитываю выступить в октябре-ноябре. Может быть, в Дубае подерусь. Говорят, что там будет турнир 14 октября. Очень хочу вернуться в Дубай. Когда братья отправятся в США на турниры, я полечу с ними и останусь в Лас-Вегасе, там есть Институт развития UFC, буду там проходить реабилитацию. Такой план.

Но я думаю, что самое лучшее место для нас в Америке – это Сан Хосе. Погода, зал под нас сделан, все удобства. Всегда мы там тренировались. Но в карантин этот зал был закрыт. Сейчас вернёмся. Это любимое место для тренировок. Пока я дома, не интересуюсь соперниками по дивизиону. Хочу уделить время семье. Всегда времени на семью не хватает», — передаёт слова Умара Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

25-летний Умар Нурмагомедов одержал 13 побед в 13 боях в MMA, в том числе одну победу в одном поединке в UFC.

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