Стало известно, почему Магомедшарипов может завершить карьеру

Стало известно, по какой причине российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, может завершить карьеру., сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что у Магомедшарипова возникли проблемы со здоровьем, однако не уточнялось, какие именно.
В команде спортсмена пояснили, что у бойца есть проблемы с иммунной системой.
«У Забита есть проблемы с иммунной системой, они мешают полноценно готовиться к поединкам. Да, он может завершить карьеру. Но окончательного решения на этот счёт нет. Он перенесёт операцию, которая может убрать проблемы со здоровьем, и дальше будет понятно», — сообщил источник.
Ранее Забита Магомедшарипова официально исключили из рейтинга полулегковесов UFC. Предполагается, что соответствующее решение было принято из-за того, что Магомедшарипов слишком долго не выходил в октагон. Напомним, последний на данный момент поединок Забита состоялся в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
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