Зеедорф отреагировал на фото Хабиба с людьми, у которых он «многому научился по жизни»

Известный в прошлом футболист Кларенс Зеедорф оставил комментарий под постом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Спортсмен выложил фото с людьми, у которых он, по его словам, многому научился по жизни.

Зеедорф отреагировал на пост Нурмагомедова, поставив эмодзи с изображением бицепса и сложенных рук, символизирующих молитву.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.