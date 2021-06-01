Камил Гаджиев: когда мне говорят, что это Моргенштерн, я выключаю сразу

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своём отношении к Моргенштерну.



«Я бы не позвал Моргенштерна гостем на турнир. Вообще считаю, что он продвигает неприемлемые вещи. Он мог бы с таким же хайпом делать всё гораздо лучше, а не отвращать определённую аудиторию. Вот, например, когда я слышу его музыку, меня цепляют биты. Когда мне говорят, что это Моргенштерн, я выключаю сразу. Говорю чисто с музыкальной точки зрения, когда слов не слышно.



У этого же пацана такое чутьё, вырвался, быстро денег заработал. Он бы мог свой талант лучше использовать, при этом оставаясь таким же популярным. Но вот увидите, пройдёт пять лет, Моргенштерн причешется, всё это снимет, нормально оденется и скажет, что это всё были ошибки молодости. И вся страна его простит», — приводит слова Гаджиева Sport24.

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