«Мы не должны молчать как олени!» Шлеменко эмоционально высказался о Моргенштерне

Российский боец MMA Александр Шлеменко вновь выступил с критикой известного рэп-исполнителя Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности.
«Что по Моргенштерну? По нему всё понятно. Как я и говорил, он непонятный чёрт, который пытается развратить нашу молодёжь, испортить наши традиции. Я говорю как сильный человек, а нас, сильных людей, всегда пытаются заткнуть: «Вы помолчите, будьте поскромнее, вы же сильные! Вам нельзя ни на кого смотреть, никого трогать, а то он, не дай бог, упадёт, голову разобьёт, а вас посадят! Вы же сильные, вы тренируетесь, потому должны подбирать слова!»
А я хочу сказать, что мы как сильные выбирать слова не должны! Мы должны диктовать условия, и когда к нам лезут слабые, которые пытаются развратить наших детей, сломать наши традиции, мы не должны молчать как олени, а брать и делать своё!» — цитирует Шлеменко Sport24.
- 6 мая 2021
-
14:34
-
14:01
-
13:32
-
13:04
-
12:01
-
11:40
-
11:01
-
10:00
-
09:24
-
07:49
-
07:24
- 5 мая 2021
-
23:51
-
20:29
-
18:59
-
18:27
-
18:17
-
17:45
-
16:11
-
15:01
-
14:30
-
14:00
-
13:06
-
12:00
-
11:05
-
10:06
-
09:01
-
06:57
-
06:48
-
00:40
-
00:32
- 4 мая 2021
-
23:24
-
22:38
-
21:30
-
20:33
-
19:33