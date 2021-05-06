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«Мы не должны молчать как олени!» Шлеменко эмоционально высказался о Моргенштерне

«Мы не должны молчать как олени!» Шлеменко эмоционально высказался о Моргенштерне
Бокс/ММА / Brave/PFL/Прочие ММА 0
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Российский боец MMA Александр Шлеменко вновь выступил с критикой известного рэп-исполнителя Моргенштерна, который, по его мнению, исповедует ложные ценности.

«Что по Моргенштерну? По нему всё понятно. Как я и говорил, он непонятный чёрт, который пытается развратить нашу молодёжь, испортить наши традиции. Я говорю как сильный человек, а нас, сильных людей, всегда пытаются заткнуть: «Вы помолчите, будьте поскромнее, вы же сильные! Вам нельзя ни на кого смотреть, никого трогать, а то он, не дай бог, упадёт, голову разобьёт, а вас посадят! Вы же сильные, вы тренируетесь, потому должны подбирать слова!»

А я хочу сказать, что мы как сильные выбирать слова не должны! Мы должны диктовать условия, и когда к нам лезут слабые, которые пытаются развратить наших детей, сломать наши традиции, мы не должны молчать как олени, а брать и делать своё!» — цитирует Шлеменко Sport24.

Баста отреагировал на слова Шлеменко о Моргенштерне
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