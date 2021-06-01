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Вердум встретится с Сайлесом, Гольцов — с братом Камару Усмана

Вердум встретится с Сайлесом, Гольцов — с братом Камару Усмана
Микаил Гусейнов
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Пресс-служба лиги PFL представила полный кард шоу PFL 6, проведение которого запланировано на 25 июня 2021 года. В ходе турнира в клетке появятся такие известные бойцы, как Фабрисиу Вердум, Али Исаев, Кайла Харрисон и другие.

Вердум второй поединок в карьере в PFL проведёт с Брендоном Сайлесом. Россиянин Денис Гольцов померится силами с Мохаммедом Усманом, братом чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. Али Исаев встретится с Ренаном Феррейрой. В главном бою шоу Кайла Харрисон сразится с Синди Дандуа.

PFL 6. Полный кард турнира

Основной кард

Кайла Харрисон — Синди Дандуа
Али Исаев — Ренан Феррейра
Денис Гольцов — Мохаммед Усман
Фабрисиу Вердум — Брендон Сайлес

Предварительный кард

Бруно Капелоцца — Мохаммед Диризи
Лариса Пачеко — Елена Колесник
Джена Фабиа — Юлия Пажич
Анте Делия — Хатеф Мойел
Тэйлор Куардадо — Лаура Санчес
Кэйтлин Янг — Мариана Мораис.

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