Вердум встретится с Сайлесом, Гольцов — с братом Камару Усмана

Пресс-служба лиги PFL представила полный кард шоу PFL 6, проведение которого запланировано на 25 июня 2021 года. В ходе турнира в клетке появятся такие известные бойцы, как Фабрисиу Вердум, Али Исаев, Кайла Харрисон и другие.

Вердум второй поединок в карьере в PFL проведёт с Брендоном Сайлесом. Россиянин Денис Гольцов померится силами с Мохаммедом Усманом, братом чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. Али Исаев встретится с Ренаном Феррейрой. В главном бою шоу Кайла Харрисон сразится с Синди Дандуа.

PFL 6. Полный кард турнира

Основной кард

Кайла Харрисон — Синди Дандуа

Али Исаев — Ренан Феррейра

Денис Гольцов — Мохаммед Усман

Фабрисиу Вердум — Брендон Сайлес

Предварительный кард

Бруно Капелоцца — Мохаммед Диризи

Лариса Пачеко — Елена Колесник

Джена Фабиа — Юлия Пажич

Анте Делия — Хатеф Мойел

Тэйлор Куардадо — Лаура Санчес

Кэйтлин Янг — Мариана Мораис.