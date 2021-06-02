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Тайрон Вудли: представьте себе, как голова Джейка Пола плавно слетает с его с шеи

Тайрон Вудли: представьте себе, как голова Джейка Пола плавно слетает с его с шеи
Арина Ершова
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Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории американец Тайрон Вудли поделился ожиданиями от боксёрского поединка с видеоблогером Джейком Полом, который состоится 28 августа.

«Представьте себе, как голова Джейка Пола плавно слетает с его с шеи. Иногда ты сам себя загоняешь в ситуацию, из которой не можешь выбраться. Моя мама говорила: «Твой рот выписал чек, который твоя задница не может обналичить». Именно это и произошло.

Весь этот хайп, все эти крики о том, что парни из ММА не хотят с ним драться. Теперь тебя ждёт ублюдок, который будет драться с тобой так, как с тобой ещё никогда не дрались. Никакие спарринги, никакая медитация. тебе не помогут. Ты ни черта не можешь сделать. Тебе надерут задницу, и я в восторге от этого.

Мы побьём несколько рекордов. Я собираюсь сломать его долбаную челюсть. Приготовьтесь войти в историю», — приводит слова Вудли MMA Fighting.

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